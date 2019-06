Katholischer Gottesdienst

Die Gemeinde St. Paul in Salzburg feiert an diesem Sonntag den 23. Jahrestag der Weihe ihrer Kirche. Der Altarraum wird dominiert von einem 115 Quadratmeter großen Fresko, das den Weg des Apostels Paulus darstellt. Dechant Hausberger deutet es in seiner Predigt für die Menschen im 21. Jahrhundert. Aus seiner Sicht hat das Altarbild "appellativen Charakter". Es gehe um den zentralen Aspekt von Religion als Weg des Menschen zu sich selbst, zum Mitmenschen und zum letzten Geheimnis der Wirklichkeit, zu Gott.



Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Chor und dem Jugendensemble der Pfarrei sowie Kindergartenkindern unter der Leitung von Brigitte Fränzl und Markus Ennsthaller.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während des Gottesdienstes bekannt gegeben. Beachten Sie dabei bitte den Auslandstarif für Österreich.



Weitere Informationen unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de