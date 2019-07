Katholischer Gottesdienst

Die Pfarrkirche St. Nikolaus in Herrsching wurde 1988 unter Architekt Leonhard Riemerschmid erbaut und am 17. Juni 1990 feierlich eingeweiht.



Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes obliegt dem Gospelchor "For Heaven's Sake Singers e.V." unter der Leitung von Sebastijan Semiz. Die Orgel spielt Anton Ludwig Pfell.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19.00 Uhr unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend) mit Angehörigen der Gemeinde Kontakt aufnehmen.