Katholischer Gottesdienst

Das Bonifatiuswerk setzt sich mit seinen Aktionstagen "Tiere der Bibel" seit vielen Jahren gemeinsam mit Zoos in ganz Deutschland für einen nachhaltigen Artenschutz ein. Zu dem Gottesdienst in Karlsruhe werden viele Familien erwartet.



Zusammen mit ihnen feiern der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, Monsignore Georg Austen, und der Karlsruher Pfarrer Thomas Ehret.



Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken unterstützt katholische Christen in der Diaspora Deutschlands, Nordeuropas und des Baltikums.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14141010 (6 Cent /Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend) die Mitarbeiter des Bonifatiuswerks telefonisch erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.