Katholischer Gottesdienst

Ein Symbol für die Überzeugung der gemeinsamen Verantwortung ist eine große Weltkugel, die Kinder und Erwachsene einander achtsam weiterreichen werden. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von der Gruppe "KISI - God's singing kids". Die musikalische Leitung hat Hannes Minichmayr.



Weltoffen gibt sich der moderne Kirchenbau von Architekt Heinz Tesar, eingeweiht im Jahr 2000. Warmes Holz und Licht aus vielen runden Fensteröffnungen empfangen den Besucher. Von außen gesehen ist das moderne Baukunstwerk direkt neben der Wiener UNO-City ein interessanter Kontrast zu den Hochhäusern der Donau-City: Der dunkle Würfel konkurriert nicht in der Höhe mit seiner Umgebung, "seine 'demütige' Bodenhaftung kann als Symbol dafür gesehen werden, dass Gott sich klein gemacht hat, als er vor 2000 Jahren in Christus Mensch geworden ist, um der Diener aller zu sein", sagte der Wiener Kardinal Christoph Schönborn bei der Weihe der Kirche.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während des Gottesdienstes bekannt gegeben. Beachten Sie dabei bitte den Auslandstarif für Österreich.



