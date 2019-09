Katholischer Gottesdienst

So findet im Vorfeld des Erntedankfestes die Brotback-Aktion statt. Gemeinsam werden Brote gebacken, die nach der Heiligen Messe für einen guten Zweck verkauft werden.



Pfarrer Maik Stenzel setzt sich in seiner Predigt mit einer ungewöhnlichen Aussage aus dem Lukasevangelium auseinander: "Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern." Mit diesen Worten sagt Jesus dem fiktiven reichen Mann den baldigen Tod voraus. Doch was von seinem Reichtum kann der Begüterte mit ins Himmelreich nehmen? Im Mittelpunkt des Erntedankgottesdienstes steht darum die Frage nach dem, wofür man leben will und was im Alltag etwas wert ist. Dafür lohnt es sich, Danke zu sagen.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19.00 Uhr unter der Nummer 0700-14141010 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend) Gemeindemitglieder von Bad Laer erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.