Mit dem Heiligen Leonhard die Ketten zerbrechen

Eröffnung

Komm Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, GL 351



Kyrie

Missa in C op. 264 „Du sollst den Feiertag heiligen“, Robert Führer



Gloria

Missa in C op. 264 „Du sollst den Feiertag heiligen“, Robert Führer



Halleluja

Gurker Halleluja, Jože Trošt



Gabenbereitung

Somebody´s Knocking



Heilig

Missa in C op. 264 „Du sollst den Feiertag heiligen“, Robert Führer



Kommunion

A Song for You, Otto M. Schwarz



Schlusslied

Der Herr ist mein getreuer Hirt