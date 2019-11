Katholischer Gottesdienst

Advent ist die Zeit des Wartens. Hinter dem Theater und im Schatten des Erfurter Dombergs liegt die Kirche St. Martini. Sie steht an einem Krippenweg: Traditionell kann man vom 1. bis 3. Advent in den Schaufenstern der Geschäfte, die an diesem Weg liegen, unterschiedlichste Krippen sehen. Wie der Krippenweg hilft auch ein Adventskalender in den Fenstern des Pfarrhauses, die Wartezeit bis Weihnachten zu gestalten.



Die Kirche St. Martini wurde im 11. Jahrhundert "extra muros" errichtet. Heute steht sie mitten in der Erfurter Altstadt. Ihre romanischen Wurzeln sieht man ihr inzwischen nicht mehr an, vielmehr präsentiert sich das Gotteshaus in barockem Gewand.



Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst am 1. Advent durch einige Instrumentalisten aus der Gruppe der Messdiener von St. Martini. Die Orgel spielt Claudia Kühler-Tilch.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden unter der Nummer 0700 - 14141010 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend) Mitglieder der Pfarrgemeinde telefonisch bis 19.00 Uhr erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.