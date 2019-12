Katholischer Gottesdienst

Für Pfarrer Marc Weber sind das der Zeitpunkt und der Ort, an dem Gott in unserem Leben konkret werden will.



An dem Fernsehgottesdienst werden etwa 80 Mädchen und Jungen als "Heilige Drei Könige" teilnehmen und am Ende den Segen von Pfarrer Weber erhalten. Diesen bringen sie anschließend in die Häuser und Wohnungen der Gemeinde Bohmte. Dabei sammeln sie Spenden für bedürftige Kinder weltweit.



Bohmte liegt am Rand der norddeutschen Tiefebene im sogenannten Wittlager Land, etwa 30 Kilometer nördlich von Osnabrück.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14141010 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif) Gemeindemitglieder von Bohmte erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.