Katholischer Gottesdienst

Das Verbindende unter den verschiedenen christlichen Konfessionen hat in Vöcklamarkt heute besondere Bedeutung vor dem Hintergrund dramatischer Ereignisse in der Geschichte der Stadt: Aufgrund ihrer religiösen Überzeugung mussten Menschen in der Zeit der Gegenreformation hier schweres Leid erdulden.



Im Mai 1625 kam es in der benachbarten Gemeinde Frankenburg zu bewaffneten Aufständen, als im Zuge der um sich greifenden Gegenreformation ein römisch-katholischer Pfarrer in der protestantischen Gemeinde eingesetzt werden sollte. Der bayerische Statthalter Adam Graf von Herberstorff ließ die Aufständischen am Haushamerfeld in der Pfarre Vöcklamarkt zusammentreiben. 36 Anführer mussten um ihr Leben würfeln, 17 Verlierer aus den Würfelpartien wurden an Ort und Stelle gehängt.



Das sogenannte Blutgericht am Haushamerfeld vom 15. Mai 1625 hat sich bis heute als Wunde in der Geschichte der beiden Konfessionen eingeprägt. Diese drastische Strafaktion hatte aber nicht die von Herberstorff erhoffte Wirkung, sondern wurde zum Auslöser eines sorgfältig geplanten Bauernaufstandes in Oberösterreich, der im Mai 1626 losbrach.



Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet vom Kirchenchor und Orchester der Pfarrei. Es kommen unter anderem Stücke aus der Missa in G von Christopher Tambling zur Aufführung.



