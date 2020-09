Licht ist uns geschenkt

Das "Licht, das die Heiden erleuchtet", wie Simeon im Evangelium ruft, ist laut Pfarrer Martin Prellinger durch den Gottessohn in die Welt gekommen. Im Rahmen der Predigt segnet Pfarrer Prellinger die Kerzen, die in der Kirche für das Jahr benötigt werden.



Das Fest "Darstellung des Herrn" knüpft an den Bericht des Lukas-Evangeliums an, nach dem Jesus, wie alle jüdischen Erstgeborenen, 40 Tage nach seiner Geburt von seinen Eltern zum Tempel gebracht und durch ein Opfer dem Herrn "dargestellt" wurde. Im Volksmund wird das Fest auch "Mariä Lichtmess" genannt. Früher endete mit diesem Fest die Weihnachtszeit in der katholischen Kirche. Heute schließt sie bereits mit dem Fest "Taufe des Herrn" ab, das am Sonntag nach dem 6. Januar gefeiert wird.



Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Gemeindechor unter der Leitung von Peter Kreutzer, der zugleich auch die Orgel spielen wird. Charakteristisch für die dreischiffige Basilika St. Nikolaus in Zwiesel ist ihr markanter 86 Meter hoher Turm - der höchste Kirchturm im Bistum Passau.