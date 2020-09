Gott ist der beste Weichensteller in deinem Leben

Weichenstellungen, sagt Pfarrer Hatzmann, passieren immer wieder in unserem Leben, kleine oder große Entscheidungen werden uns fast täglich abgerungen: ja oder nein? "Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein", heißt es im Evangelium am 6. Sonntag im Jahreskreis. Jesus fordert seine Zuhörer zu klaren Entscheidungen auf. Im Blick auf ihn, so Pfarrer Hatzmann, klärt sich so manche Unsicherheit, im Blick auf seine Liebe und Barmherzigkeit wandelt sich auch mancher Groll und Zorn in Versöhnung und Nachsicht.



Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von der Blechbläsergruppe der Werkskapelle Zeltweg sowie dem Projektchor der Jugend.