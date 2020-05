Mit der Fröhlichkeit des Glaubens anders leben

Die Fröhlichkeit des Glaubens steht am Faschingssonntag im Mittelpunkt des katholischen Gottesdienstes aus Ergoldsbach. Dekan Stefan Anzinger predigt an diesem Tag traditionell in Reimform.

Beitragslänge: 44 min Datum: 23.02.2020 Sprachoptionen: UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.02.2025