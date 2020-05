Lebendige Steine

Besonders im Gedenken an 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 2020 engagiert sich das Pfarrteam für Menschen, die heute aus Kriegsgebieten auf der Flucht sind: "Mit Hirn, Hand und Herz muss agiert werden", lautet das Motto.



In der Predigt wird Pfarrer Spiegelfeld am Beispiel verschiedener Aufgabenbereiche und Themen des Pfarrlebens deutlich machen, was es heute bedeutet, wenn Menschen sagen: "Ich bin ein lebendiger Stein, weil … Ich engagiere mich, weil …". Symbolisch wird dies auch sichtbar gemacht durch etwa die Kindergruppe, die Teilnehmer des Einkehrwochenendes oder das Pfarrnetzwerk Asyl.