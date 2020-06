Katholischer Gottesdienst

Sind körperliche oder psychische Krisenzeiten nicht oft genug Boten einer Aufbruchsstimmung, der nämlich, umzukehren, und fragen wir nicht gerade in diesen Zeiten oft nach Gott? Gibt es ihn wirklich, und ist er wirklich auch für mich da? Bruder Paulus weiß als Seelsorger: "Es braucht Zukunftsmut." Es braucht aber auch Vertrauen und Menschen an meiner Seite, den Weg zu beginnen. Dann, so Bruder Paulus, können wir erfahren: "Es gibt Gott, und du bist nie allein!"



Das St. Katharinen-Krankenhaus in Frankfurt am Main, aus dem der Gottesdienst übertragen wird, wurde von christlichen Ordensschwestern gegründet. Die Gastfreundschaft für die Schwachen und Kranken gehört zu ihrem Selbstverständnis. Genauso wie bei Bruder Paulus und vielen Helferinnen und Helfern im Franziskanertreff mitten in der Frankfurter Innenstadt, die täglich 180 obdachlose Menschen zum Frühstück einladen.



Die musikalische Leitung des Gottesdienstes liegt bei Christoph Kuhn zusammen mit einem Vokalensemble und Andreas Walke an der Orgel.



Im Anschluss an den Gottesdienst können Zuschauer und Mitfeiernde bis 19.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) einen in der Gemeinde eingerichteten Telefondienst erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.