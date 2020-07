Katholischer Gottesdienst

Zelebrant Pater Stefan Maria Huppertz ist Kapuziner und seit 2019 Rektor der Liebfrauenkirche in der Frankfurter Innenstadt. Neben den gottesdienstlichen Angeboten sind die Kapuziner vor allem in der Frankfurter Cityseelsorge aktiv und bieten mit dem Franziskustreff ein Frühstücksangebot für Obdachlose sowie Sozialberatung an.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 15.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14141010 (6 Cent/Minute Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) Gemeindemitglieder erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.