Katholischer Gottesdienst

Der Ursprung der Wallfahrt auf den Taferlberg ist unter anderem mit der Legende um einen Viehhirten im 17. Jahrhundert verbunden. Dieser Viehhirte ging im Januar 1633 auf den Berg, um Bäume zu fällen und Brennholz zu machen. Vom Berg herabkommend sieht er eine dürre Eiche, das Kreuz auf der gegenüberliegenden Seite bemerkt er nicht. Er versucht, den Baum zu fällen. Die Axt gleitet ihm jedoch zweimal ab, und er verletzt sich schwer an beiden Beinen. Entkräftet lässt der Hirte sich unter der Eiche nieder und erblickt das Kreuz. Nach inständigem Gebet versiegt das Blut, und der Mann kann aus eigener Kraft nach Hause gehen.



Nachdem an dieser Eiche zwischen 1658 und 1661 von verschiedenen Personen Lichterscheinungen gesehen wurden und andere Menschen von der heilenden Kraft des Ortes berichteten, beschloss man, auf dem Berg eine große Wallfahrtskirche zu errichten. Am 25. April 1660 wurde der Grundstein gelegt.



Wallfahrten stehen symbolisch auch für Wege des Lebens, im Rucksack Sorgen, aber auch Dank und Freude.



Mit der Gemeinde feiert Diözesanbischof Alois Schwarz. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Vokalensemble "Octo Voce".



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während der Gottesdienstübertragung bekannt gegeben. Es gilt der Auslandstarif für Österreich.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.