Katholischer Gottesdienst

"Jesus will provozieren und die Mentalität einer rein verteilenden Gerechtigkeit aufsprengen", sagt Pfarrer Schießler. "Gottes Tarifpolitik und seine Währung spielen sich auf einer höheren Ebene ab."



Rainer Maria Schießler ist seit 1993 Pfarrer in St. Maximilian und durch sein Engagement, zahlreiche Fernsehauftritte und Buchveröffentlichungen weit über Münchens Grenzen hinaus bekannt.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer bis 19.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend) Mitglieder aus der Pfarrgemeinde St. Maximilian telefonisch erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.