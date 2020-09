Katholischer Gottesdienst

Pfarrer Roland Rossnagel ist sich sicher, dass der Gottesdienst die Freude am Glauben neu wecken und auch die Seele musikalisch erfrischen kann. Gestaltet wird er von Kirchenmusikdirektor Michael Saum und dem Athos Ensemble, einem Vokalquartett, das der Gemeinde verbunden ist. Im Vordergrund stehen viele Gottesloblieder zum Mitsingen. Eine Besonderheit stellt das vertonte Hochgebet "Jesus, der Bruder aller" von Norbert Becker dar.



Für die Kirchengemeinde und das ZDF bedeutet die Corona-Pandemie noch immer eine große Herausforderung bei der Übertragung der Gottesdienste. Die Anzahl der Mitwirkenden ist beschränkt, die Chöre der Gemeinden dürfen seit Mitte März 2020 nicht mehr proben. Um den Gläubigen zu Hause an den Bildschirmen die Möglichkeit des Mitfeierns zu geben, ist viel Flexibilität gefragt.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden Gemeindemitglieder des Deutschordensmünster bis 19.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 1414 1010 (6,3 Cent/Minute Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) erreichen.



Weitere Informationen zum Gottesdienst sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.