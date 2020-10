Katholischer Gottesdienst

Die Heiligenverehrung in Radolfzell ist lebendig. Der Ort trägt den Namen seines Gründers, des heiligen Bischofs Radolt, der im 9. Jahrhundert Reliquien hierherbrachte. Zu selben Zeit spielt diese Geschichte: Ein Einsiedlermönch bewirtete zwei Räuber gastfreundlich, obwohl er ihre räuberischen Absichten ahnte - der heilige Meinrad. Nach ihm ist die Pfarrkirche benannt, in der der Gottesdienst gefeiert wird. Durch Vorbilder wie diese können die Menschen etwas von der besseren Welt begreifen.



Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes obliegt Münsterkantor Andreas Jetter unter solistischer Mitwirkung von Bassbariton Clemens Morgenthaler und der Flötistin Julia Stocker.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend) Mitglieder der Kirchengemeinde St. Meinrad erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.