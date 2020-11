Katholischer Gottesdienst

Der Gottesdienst wird coronabedingt aus St. Rabanus Maurus in Mainz und nicht wie ursprünglich geplant aus St. Theresia in Kaiserslautern übertragen. Musikalisch wird der Gottesdienst von einem Musikensemble unter der Leitung von Dekanatskantor Maximilian Rajczyk gestaltet.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zusehenden und Mitfeiernden bis 19.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14141010 (6 Cent/Minute Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) Mitglieder der Kirchengemeinde St. Theresia in Kaiserslautern erreichen. Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.