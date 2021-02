Macht - Ohnmacht - Allmacht

GL 370, 1+2 Christus, du Herrscher



Kyrie aus der Missa in G (Antonio Caldara)



Gloria aus der Missa in G (Antonio Caldara)



GL 53,1 Hört auf die Stimme des Herrn



GL 174,3 Halleluja



Credo aus der Missa in G (Antonio Caldara)



GL 183 Dir Vater Lobpreis werde



Sanctus/Benedictus aus der Missa in G



Agnus aus der Missa in G (Antonio Caldara)



GL 393, 1-3 Nun lobet Gott im hohen Thron