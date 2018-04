Auf dem Weg nach Jerusalem

Die Gläubigen erinnern an Palmsonntag mit einer Prozession und Palmzweigen an den Einzug Jesu in Jerusalem. Im weiteren Verlauf des Gottesdienstes wird die Leidensgeschichte Jesu, die Passion, von verschiedenen Sprechern nacherzählt.



So wird der doppelte Charakter dieses Tages deutlich: einerseits die Freude über Jesus, der als Sohn Gottes gefeiert wird, und andererseits der Ausblick auf Tod und Auferstehung eine Woche später an Karfreitag und Ostern.



Geleitet wird der Fernsehgottesdienst von Domvikar Baule, dem Leiter des Fachbereiches Liturgie im Bistum Hildesheim. Er feiert regelmäßig mit der Hildesheimer Pfarrgemeinde Liebfrauen, zu der auch die Kirche St. Joseph gehört. Musikalisch wird die Messfeier von Dr. Markus Schneider an der Orgel begleitet.