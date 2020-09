Katholischer Gottesdienst zum Palmsonntag

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, in der die Christen des Leidens und Sterbens Jesu gedenken. An die "Priorität wärmender Nächstenliebe in der Zeit der Vorbereitung auf Ostern" soll der 80 Quadratmeter große violette gestrickte Pullover erinnern, mit dem Erwin Wurm, einer der gegenwärtig bedeutendsten österreichischen Künstler, den barocken Hochaltar von St. Stephan in der Fastenzeit 2020 bekleidet. Seit 2013 wird im Wiener Stephansdom das Fastentuch von zeitgenössischen Künstlern gestaltet, als "künstlerische Auseinandersetzung mit der österlichen Bußzeit", so Dompfarrer Toni Faber.



Erwin Wurm wurde schon 1984 mit dem Otto-Mauer-Preis der Erzdiözese Wien für herausragende Nachwuchskünstler ausgezeichnet. Seither sind seine oft Alltagsobjekte und -situationen skurril kommentierenden Werke weltweit zu sehen. Im Stephansdom sind in der Passionszeit 2020 weitere Skulpturen Wurms zu sehen, die ungewohnte Perspektiven auf das Menschsein eröffnen wollen.



Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernehmen die Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und an der Orgel Domorganist Konstantin Reymaier. Die musikalische Leitung liegt bei Domkapellmeister Markus Landerer.