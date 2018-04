Katholischer Pfingstgottesdienst

Die St.-Nikolaus-Kirche ist die katholische Hauptkirche für Kiel und Schleswig-Holstein: ein dreischiffiger Ziegelsteinbau im Stil einer Basilika. 1893 wurde sie als erster katholischer Kirchenneubau in Kiel nach der Reformation eingeweiht: Damals war Kiel Standort der kaiserlichen Marine, deshalb stieg die Zahl der Katholiken. Und man wählte den Heiligen Nikolaus als Kirchenpatron, denn er ist auch der Patron der Seefahrer und Schiffer.



Der Flügelaltar aus dem Jahr 1515 ist das kunsthistorisch bedeutendste Werk; Ambo, Altar und Tabernakel wurden 1967 von Bildhauer Paul Brandenburg aus Anröchter Stein geschlagen.



Die musikalische Leitung des Gottesdienstes liegt bei Regionalkantor Werner Parecker, der auch an der Orgel spielt. Es singt der Kirchenchor "St. Nikolaus".



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Mitfeiernden bis 19:00 Uhr unter der Nummer 0700/14141010 (6 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend) Angehörige der Propsteigemeine St. Nikolaus telefonisch erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.