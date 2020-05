Katholischer Pfingstgottesdienst

"Angesichts der Virus-Epidemie hat sich gezeigt, wie zerbrechlich und begrenzt menschliches Leben ist und wie sehr wir Menschen auf Solidarität und Gemeinschaft angewiesen sind. Die Botschaft des Pfingstfestes trifft genau in diese Wirklichkeit: Es geht um einen neuen Geist, um einen Geist des Lebens und einen Geist der Gemeinschaft", so Bischof Overbeck.



Gefeiert wird Pfingsten 50 Tage nach Ostern – daher stammt auch der Name vom griechischen Wort "pentekosté", der Fünfzigste. Die Apostelgeschichte berichtet von der Versammlung der Jünger, die vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Das überlieferte Sprachwunder verbildlicht, dass die christliche Botschaft über diese Gruppe hinaus verbreitet wurde und sich so eine weltweite Gemeinschaft bildete. Daher wird Pfingsten auch oft der Geburtstag der Kirche genannt.



Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von einem Quartett des Jungen Vokalensembles aus Bensheim unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop.



Im Anschluss an den Gottesdienst können Zuschauer und Mitfeiernde bis 15.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) einen in Bensheim eingerichteten Telefondienst erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.