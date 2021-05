Katholischer Pfingstgottesdienst

"Der Geist Gottes verbindet, schafft Nähe und stiftet Gemeinschaft unter den Menschen", so Abt Thomas Renner, der den Gottesdienst leitet. "Auch wenn in diesen Tagen und Wochen der Pandemie Restriktionen, Einschränkungen und Verbote das gemeinschaftliche Leben bestimmen und soziale Kontakte auf ein Minimum beschränkt sein müssen, so erfahren wir doch erneut zu Pfingsten: Wir sind im Geist verbunden", ist Abt Thomas überzeugt.



Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von vier Solisten der Altenburger Sängerknaben, begleitet von den Altenburger Instrumentalsolisten und dem Altenburger Stiftsorganisten. Die musikalische Leitung hat Martin Wadsack.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während der Gottesdienstübertragung eingeblendet. Es gilt der Auslandstarif für Österreich.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.fernsehgottesdienst.de zu finden.