Orthodoxer Gottesdienst

Am Anfang nutzte die Gemeinde viele Jahre eine evangelische Kirche zur Feier der Gottesdienste. Im Frühjahr 2014 wurde die eigene Kirche eingeweiht, ein nach orthodoxer Tradition gestalteter großer Holzbau, der von einer Kuppel gekrönt wird und im Inneren mit Ikonen ausgestaltet ist. Die Gottesdienste werden in slawischer und deutscher Sprache gefeiert. Sie werden vom Chor der Gemeinde mitgestaltet.



Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, mit Vertretern der Orthodoxen Kirche in Deutschland telefonisch Kontakt aufzunehmen (Tel. 0700/14 14 10 10 - bis 15:00 Uhr - 6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif).