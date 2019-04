Orthodoxer Gottesdienst

Die Gemeinde der heiligen Erzengel Michail und Gavriil ist eine von zwei Pfarreien der rumänisch-orthodoxen Kirche in Berlin. Sie ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Mittlerweile zählt sie mehr als 2000 Mitglieder. Die Gottesdienste werden in rumänischer und deutscher Sprache gefeiert. Die Liturgie wird vom Chor der Gemeinde mitgestaltet.



Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, bis 15.00 Uhr mit Vertretern der Orthodoxen Kirche in Deutschland telefonisch Kontakt aufzunehmen (Tel. 0700/14 14 10 10 - 6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif).