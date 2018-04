Suche Frieden

Was können Muslims von Katholiken lernen und umgekehrt? Warum fällt es uns so schwer, inneren Frieden zu finden beziehungsweise äußeren Frieden herzustellen? Inwiefern kann die geschichtsträchtige Stadt Münster, die Stadt des "Westfälischen Friedens", besonderer Impulsgeber für praktikable Antworten sein?



Am Domplatz treffen sich die langjährige Leiterin der ZDF-Redaktion Kirche und Leben/katholisch, Michaela Pilters (65), der Islamwissenschaftler Abdul-Ahmad Rashid (54), die Politikwissenschaftlerin Sandra Olbrich (48) und die ostdeutsche Moderatorin Andrea Ballschuh (45), um auszuschwärmen, das Treiben zu beobachten und schließlich zu reflektieren: Wie lässt sich Frieden mit sich selbst, mit der Welt und mit Gott finden?