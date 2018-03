Und erlöse uns von dem Bösen

In ihrer Predigt wird Bianca van der Heyden der Frage nachgehen, wie es Menschen gelingen kann, dem Bösen zu widerstehen. Weiter wirken in diesem Fernsehgottesdienst Polizeipräsidentin Birgitta Radermacher als Lektorin, das Bläserensemble des Landespolizeiorchesters NRW unter Leitung von Scott Lawton und Thorsten Pech an der Orgel mit.