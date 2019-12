Traditionell richtet der Papst am 1. Weihnachtsfeiertag eine Friedensbotschaft an die Welt und spendet den Segen "Urbi et Orbi". Das ZDF überträgt mit Jürgen Erbacher als Kommentator.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDF, 25.12.2019, 12:00 - 12:30 Datum: 25.12.2019 Verfügbarkeit: