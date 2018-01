Sonntag 03.01.2016, 09:30 - 10:15 Uhr

Aus der Johanneskirche in Erbach/Rheingau mit Pfarrerin Bianca Schamp



Prinzessin Marianne von Preußen verkörpert die Sehnsucht nach Heimat und echtem Glück. Als mutige, unkonventionelle Frau sorgte sie im Berliner Schloss für einen handfesten Skandal.



In der Welt zuhause



Es folgten Wanderjahre durch Europa und in den Orient, bis sie in Erbach am Rhein ihr echtes Zuhause fand und dort die erste evangelische Kirche im oberen Rheingau stiftete. Wer heute in der Johanneskirche den Blick nach oben wendet, sieht einen Sternenhimmel.



Dieses Bild vom Sternenhimmel vor Augen lädt der Fernsehgottesdienst zum Jahresbeginn dazu ein, wie Marianne nach einem Leitstern Ausschau zu halten. Marlene Schober übernimmt in diesem Gottesdienst die Rolle der Prinzessin Marianne und singt in historischem Gewand Werke von Tschaikowsky und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Susanne Klar begleitet sie am Piano, Andreas Sauerteig leitet das Bläserensemble und Tobias Gahntz spielt die Orgel.



Nach der Sendung gibt es ein telefonisches Gesprächsangebot der evangelischen Kirche unter der Telefonnummer 01803 67 83 76 (9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Max. 42 Cent aus Mobilfunknetzen)