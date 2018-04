Wertvolles im Gepäck

Im Blockhaus Ahlhorn werden FSJ-ler geschult Quelle: ZDF

Anfang September stehen bundesweit rund 100.000 meist junge Erwachsene vor einer unbekannten Situation: Sie beginnen ein freiwilliges soziales Jahr oder andere Freiwilligendienste im In- und Ausland. Dieses zivilgesellschaftliche Engagement nahm 1954 seinen Anfang und hat sich in den vergangenen 60 Jahren immer weiter entwickelt. Die rund 200 Freiwilligen im Raum der Oldenburger Landeskirche werden dafür unter anderem im idyllisch gelegenen Blockhaus Ahlhorn geschult. Neben praktischen Dingen geht es dabei auch um persönliche Fragen: Was und wer wird mir begegnen? Und bin ich meinen Aufgaben gewachsen? Bischof Jan Jansen und sein Team werden diese Fragen im ZDF-Gottesdienst mit Texten und Liedern aufnehmen und zeigen, was an der Schwelle zu neuen Lebenserfahrungen Mut macht.