Alt, arm und einsam

In seinem Dorf bei Hannover kennt ihn fast jeder. Denn Karl-Heinz S. sitzt tagein, tagaus irgendwo zwischen den Läden an seinem Heimatort - und verkauft "Asphalt", die Obdachlosenzeitung von Hannover. So kann der 74-Jährige die karge Grundsicherung aufbessern, die ihm nach einem langen Arbeitsleben zum Leben geblieben ist. "Ohne das Geld von 'Asphalt' würde es ganz schön eng aussehen", meint er. Die Armut ist für Karl-Heinz S. mittlerweile das kleinere Problem, damit hat er sich notgedrungen arrangiert. Es ist vor allem die Einsamkeit, die ihn betrübt. "Mich kennen zwar viele hier am Ort. Aber in meiner Situation bin ich keine gute Gesellschaft."



Dietrich Grönemeyer erfährt bei seinen Begegnungen mit Gudrun R. und Karl-Heinz S. am Buß- und Bettag, wie schwer die Scham auf alten Menschen lastet, die in die Armut abgerutscht sind - und wie segensreich da eine noch so kleine Hilfe sein kann.