Begegnung im Park: Auf Holzbänken wie dieser hat Henry über drei Jahre geschlafen. Der 63-Jährige erzählt Dietrich Grönemeyer, wie Kälte und Angst ihm zugesetzt haben.

Quelle: ZDF/Christian Schnelting

Einfach so packte der heute 41-jährige Fotograf an, auf eigene Kosten und ohne großen Plan. Das Resultat: Bis heute stehen 52 "Little Homes" in deutschen Städten. Die kleinen Hütten bieten Obdachlosen ein Mindestmaß an Privatsphäre, Rückzugsraum und vor allem Schutz. Zu den Obdachlosen, denen Sven Lüdecke und seine Mitstreiter helfen konnten, gehört Henry in Berlin: Der 64-Jährige hat über sein "Little Home" sogar Arbeit gefunden und erzählt Dietrich Grönemeyer von dem Sechser im Lotto, den er mit Sven Lüdeckes "Little Home" gezogen hat.



Dietrich Grönemeyer erfährt bei seinen Begegnungen zum Reformationstag, wie segensreich es sein kann, eine gute Idee zum Wohle anderer zu haben und sie umzusetzen - für beide Seiten.