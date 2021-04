Jugend bewahrt Schöpfung

Die schwedische Schülerin Greta Thunberg hat den Anfang gemacht, inzwischen sind es auch in Deutschland Zehntausende: Jugendliche gehen für den Klimawandel auf die Straße - und andere packen an. Dietrich Grönemeyer besucht die Plastik-Crew auf Sylt. Hier haben Jugendliche schon vor zwei Jahren das Heft selbst in die Hand genommen, um die Schöpfung zu bewahren.



Mit einem ganz gewöhnlichen Schulreferat fing es an. Berit von R. hatte sich mit dem Thema Kunststoffmüll in den Meeren befasst - und stellte schnell fest, dass sie sich eigentlich nur umsehen muss. Denn Berit von R. lebt auf Sylt - und an den dortigen Stränden lagert Plastik, das Besucher zurücklassen und solches, das das Meer wieder ausgespuckt hat, nachdem es auf unterschiedlichsten Wegen in die Ozeane gelangt ist. Berit wollte das so nicht stehen lassen, sie wollte etwas tun - und trommelte Freunde zur Plastik-Crew zusammen.