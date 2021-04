Kleine Spende - neues Leben

Alle 45 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Leukämie. Eine Stammzellspende könnte vielen dieser Erkrankten das Leben retten. Doch die Suche nach dem richtigen Spender gleicht der nach der Stecknadel im Heuhaufen.



Der Arzt und überzeugte Christ Dietrich Grönemeyer spricht mit Patienten, für die ein Spender gefunden wurde. Dieser Moment ist für viele wie der Start in ein neues Leben. Denn während die Chance, einen passenden Spender zu finden, dem großen Los in einer Lotterie gleicht, liegt die Heilungschance nach einer Spende heute bei 80 Prozent.