Menschen gegen Müll

Daniela Schnagl versucht, Müll erst gar nicht entstehen zu lassen: Trotz vier Kindern, einem schwerkranken Mann und einem gut laufenden Coaching-Unternehmen widmet sich die energische 48-Jährige aus Olching bei Fürstenfeldbruck täglich ihrem Ziel, möglichst auf Müll zu verzichten, kocht jede Woche Marmelade ohne Zucker, rührt regelmäßig die Zahnpasta für die Familie selbst an. Der Erfolg ihrer Bemühungen ist messbar: "Ganz Zero Waste schaffen wir nicht", gesteht Daniela Schnagl, "trotzdem haben wir in den letzten zwei Jahren deutliche Fortschritte gemacht." Das empfindet die evangelische Christin als sehr befriedigend: "Ich brauch' ein Gefühl für die Schöpfung und will etwas gegen ihre Gefährdung tun." Dabei ist ihr bewusst geworden, dass es längst nicht nur um Müllvermeidung geht. "Es ist das Plastik um die Tomaten, aber es geht weiter", meint Daniela Schnagl. Man landet schnell bei der Frage: "Was tue ich überhaupt und auf was verzichte ich?"



Dietrich Grönemeyer erfährt bei seinen Begegnungen an diesem besonderen Reformationstag, wie Menschen versuchen, ihre Verantwortung gegenüber der Schöpfung wahrzunehmen und den Müllwahnsinn wenigstens ein wenig zu bremsen - und er erlebt, wie man über den Umgang mit unserem Müll eine ganz neue Haltung zum Leben gewinnen kann.