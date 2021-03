Tauschen statt Kaufen

Die Geschichten rund um den "TauschTreff Hannover" zeigen am diesjährigen Reformationstag: Tauschen kann glücklich machen – und unsere Welt ein klein wenig verbessern.



Wenn Iris B. den "TauschTreff" in der Südstadt Hannovers ansteuert, hat das einen existenziellen Grund: Seit einer Hirnblutung 2013 bezieht die ehemalige Kauffrau im Groß- und Einzelhandel eine kleine Frührente. Die muss mit Wohngeld vom Staat aufgestockt werden, damit sie sich das Leben in einer bescheidenen Zweizimmerwohnung leisten kann. Was über das Notwendigste hinausgeht, kann sie sich nur ertauschen. "Ich habe schon einige Kleidungsstücke gefunden – und ein neues Radio." Mitgebracht hat Iris B. dafür "Klamotten, die mir nicht mehr passen, und auch ein paar Schuhe, die ich nie getragen habe."