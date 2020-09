Gesellschaft | Markus Lanz - Markus Lanz - England ungeschminkt (1/13)

Markus Lanz begibt sich auf Spurensuche und trifft Menschen mit unterschiedlichsten Biographien und Lebenswegen in ihrem Alltag. Sei es in den Sozialwohnungen im Nordosten Englands, der ehemaligen "Wiege der Industrialisierung“, oder beim Polospiel in Windsor.