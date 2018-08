Zehn Jahre "Markus Lanz"

Ich glaube, dass man sich wirklich gut vorbereiten und dann alles wieder vergessen muss, um sich ganz auf den Moment einzulassen. Bei jedem von uns gibt es etwas, was uns treibt, was uns wirklich wichtig ist. Wenn man es schafft, den Punkt zu erwischen, und versteht, was es ist, was diese Saite zum Schwingen bringt, dann entsteht manchmal so ein magischer Moment. Aber das kann man natürlich nicht planen. James Comey, der von Trump geschasste FBI-Chef, war so einer. Er hatte eine Mission: Dieser aufrechte Beamte mit einer beeindruckenden Karriere als Staatsanwalt, der die ganz großen Mafia-Prozesse geführt hat und so weiter, wollte klarmachen, dass es eine Situation im Leben geben kann, in der man die Wahl hat zwischen einer "sehr schlechten Entscheidung und einer absolut grauenvollen Entscheidung" – so drückte er das aus. Er wollte erklären, warum er ganz knapp vor der Wahl neue Ermittlungen gegen Hillary Clinton aufgenommen hat, obwohl er wusste, dass er damit Trump möglicherweise zum Präsidenten machen würde. So kam es dann ja auch. Es geht dabei um eine große Frage: Darfst Du, um vielleicht Deinem Land an dem Punkt einen Dienst zu erweisen, die Wahrheit manipulieren? Oder bleibt die Wahrheit immer die Wahrheit, auch um den Preis, dass möglicherweise ein hochintelligenter und manipulativer Mann wie Trump Präsident wird? Comey hat sich für Letzteres entschieden. Das war der große Konflikt.