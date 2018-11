Markus Lanz - Deutschland! vom 8. November 2018

Wie erleben die Deutschen ihr Land, und wie leben sie in ihrem Land? Warum ist der Heimatbegriff wieder so aktuell? Auf seiner Deutschlandreise geht Markus Lanz Fragen wie diesen nach.



Dazu besucht er nicht nur unterschiedliche Regionen, sondern auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien und Lebenswegen im Ruhrgebiet, in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Kreuzberg oder in und um München.



So bekommen Themen wie Strukturwandel und Industrieabbau, Migration und Integration, Nationalismus und Parallelgesellschaften genauso ein Gesicht wie die Fragen nach Tradition und den Chancen für die Zukunft.



Dazu trifft Markus Lanz auf seiner Deutschland-Expedition den renommierten Soziologen Heinz Bude, die Psychologin Beate Mitzscherlich sowie den Strafrechtler und Rechtsphilosophen Reinhard Merkel. Alle Experten werfen ebenfalls spannende Blicke auf Deutschland und seine Menschen.