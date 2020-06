Die Verunsicherung im Vereinigten Königreich ist so groß wie lange nicht. Auf seiner Reise durch England trifft Markus Lanz Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien und Lebenswegen in ihrem Alltag.



Markus Lanz besucht englische Metropolen wie London, Sunderland, Luton und Oxford, die mit ganz unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben - wie steigender Armut, Strukturwandel, Migration, Integration und Parallelgesellschaften.



Auf seiner England-Expedition spricht Markus Lanz unter anderen mit dem renommierten Wirtschaftswissenschaftler Sir Paul Collier und dem britischen Journalisten und Autor Misha Glenny. Die Experten geben spannende Einblicke in die Seele einer Nation und ehemaligen Weltmacht, die auf der Suche nach ihrem Platz im globalen Weltgefüge ist.