Markus Lanz: Sehnsucht Grönland

Es sind die Bodenschätze der Rieseninsel, die in letzter Zeit eine immer stärkere magische Anziehungskraft ausüben. Die liegen zwar seit Urzeiten in der Erde unter dem Eis, aber mit den steigenden Temperaturen durch den Klimawandel mehren sich zugleich die Hoffnungen, in absehbarer Zeit an sie heranzukommen. Zu denen, die davon profitieren, dürften die Inuit zuletzt gehören - und vielleicht gar nicht gehören wollen -, die schon immer weit weg vom Getriebe in ihrer eigenen Welt ausharren: dort, wo am meisten zählt, was für sie unmittelbar zum Leben nötig ist: eine gute Jagdbeute.



Sie sind es, über die Markus Lanz mehr erfahren will. Aufgewachsen in einem Südtiroler Bergdorf zu einer Zeit, in der die Bauern hart mit der kargen Natur ringen mussten, ziehen ihn seitdem immer wieder Menschen an, die unter extremen Bedingungen ihr Leben einzurichten wissen. Markus Lanz will die Inuit eine Weile begleiten, er will hautnah erfahren, wie sich das Leben dort anfühlt, und er will es dokumentieren. Sein Motiv ist nicht die Abenteuerlust sondern vielmehr das Bewusstsein, dass es diese uralte Kultur wohl nicht mehr lange geben wird.