Markus Lanz vom 1. April 2020

Markus Söder, Politiker

Der Ministerpräsident Bayerns und CSU-Politiker spricht über die aktuelle Corona-Situation. Und er erläutert seine Pläne, wie er die Krise in den nächsten Wochen weiter managen will.



Karl Lauterbach, Politiker

Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe äußert sich zur Diskussion um eine Mundschutz-Pflicht. Er erklärt, warum Experten in der Virologie vielfach unterschiedlicher Meinung sind.



Sandra Navidi, Juristin

Seit 2001 lebt die Finanzexpertin in New York und hat der Stadt jetzt den Rücken gekehrt. Sie spricht über das US-Gesundheitssystem und über den Zustand Amerikas.



Eric Wrede, Bestatter

"Wir müssen andere Wege der Trauer gehen", sagt der Trauerbegleiter und Bestatter mit Blick auf die Corona-Epidemie. Er erzählt, wie sich Beerdigungen und Bestattungsrituale verändert haben.



Carolin Hofmann, Erzieherin

Die 40-Jährige arbeitet für "Die Arche" in Hamburg. Sie erzählt, wie sich das Kinder- und Jugendwerk in Zeiten der Corona-Krise um sozial benachteiligte Menschen kümmert.