Markus Lanz vom 1. Dezember 2020

Elmar Theveßen, Journalist

Der ZDF-Amerikakorrespondent berichtet direkt aus Washington, wo Präsident Trump sein erstes TV-Interview nach der US-Wahl gegeben hat und an seinen Wahlbetrugsvorwürfen festhält.



Dorothee Bär, Politikerin

Die Staatsministerin für Digitales und CSU-Politikerin erläutert ihre Konzepte für ein zukunftsfähigeres Deutschland. Und sie nimmt Stellung zum Kurs ihrer Partei in der Corona-Krise.



Sascha Lobo, Blogger

Der Autor und Internet-Experte analysiert den Stand der Digitalisierung in Deutschland. Er meint: "Wir haben eine katastrophale Infrastruktur. Besonders in den Schulen ist die Lage traurig."



Prof. Jochen A. Werner, Medizinmanager

Als ärztlicher Direktor der Uniklinik Essen leitet er das größte Krankenhaus des Ruhrgebietes. Zur Situation der COVID-19-Patienten dort sagt er: "Die Lage ist deutlich angespannt."



Prof. Alexander Kekulé, Virologe

Er spricht über die Instrumentalisierung seiner Aussagen über die Herkunft des Coronavirus durch die chinesischen Staatsmedien sowie über die Entwicklung des Infektionsgeschehens.