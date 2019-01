Markus Lanz vom 10. Januar 2019

Andreas Scheuer, Politiker

Seit März 2018 ist er Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. In der Sendung äußert Scheuer sich zum Dieselskandal und spricht über das Thema Elektromobilität.



Elisabeth Niejahr, Journalistin

Die Journalistin sagt: "Der Dieselskandal ist ein Zeichen von Politikversagen." Niejahr erläutert ihre Kritikpunkte und erklärt, was andere Länder besser machen.



Martin Fuchs, Medienberater

Der Politik- und Medienberater spricht über den richtigen Umgang mit Social Media und äußert sich zu Robert Habecks Rückzug aus den sozialen Netzwerken.



Eric Wrede, Bestatter

2013 kündigt er seinen Job als Musikmanager und wird Bestatter. Letztes Jahr erschien sein Buch "The End. Das Buch vom Tod". Wrede erzählt, was er an der gängigen Trauerkultur ändern möchte.