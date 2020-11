Markus Lanz vom 11. November 2020

Franz Müntefering, Politiker

Der SPD-Politiker und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen spricht über die Situation Älterer in der Corona-Zeit und über die Lage der SPD.



Boris Palmer, Politiker

Der Tübinger Oberbürgermeister (Bündnis 90/Die Grünen) verfolgt in seiner Stadt eine besondere Corona-Strategie zum Schutz von Senioren. Er erläutert das Konzept und dessen Wirkungsweise.



Anja Maier, Journalistin

Die "taz"-Redakteurin analysiert das Ringen von Bund und Ländern um den Kurs in der Corona-Krise. Und sie äußert sich zum Zustand der SPD, zu deren Programmatik und personellen Aufstellung.



Prof. Heino Falcke, Astrophysiker

Mit einem internationalen Forscherteam gelang ihm das erste Foto eines Schwarzen Lochs. Er spricht über die Entstehung der spektakulären Aufnahme und über die wissenschaftliche Bedeutung.