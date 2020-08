Markus Lanz vom 12. August 2020

Elmar Theveßen, Journalist

Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über die Hintergründe und Reaktionen auf die Kandidatur von Kamala Harris als US-Vizepräsidentin der Demokraten.



Daniel Günther, Politiker

Der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins (CDU) spricht über seinen Kurs in der Krise, den Start des Regelschulbetriebes und über den Tourismus an Nord- und Ostsee in Corona-Zeiten.



Prof. Dirk Brockmann, Physiker

Der Digital-Epidemiologe vom RKI berichtet von der Arbeitsweise der Forschungseinrichtung. Und er analysiert die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens.



Susanne Herpold, Bürokauffrau

Die 55-Jährige ist eine der ersten Deutschen, die an COVID-19 erkrankte. 13 Tage lag sie im Koma. Sie erzählt von ihrem schweren Krankheitsverlauf und ihrer mehrwöchigen Reha.