Markus Lanz vom 12. Februar 2020

Bernhard Vogel, Politiker

Der CDU-Politiker und frühere Ministerpräsident von Thüringen äußert sich zu den Auswirkungen der Erfurter Politik-Krise, zur ungeklärten Machtfrage in der CDU und zum Zustand seiner Partei.



Alexander Graf Lambsdorff, Politiker

Der Vize-Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion nimmt Stellung zu den Ursachen und Folgen des Debakels rund um seinen Parteigenossen und Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich.



Susanne Hennig-Wellsow, Politikerin

Die Chefin der thüringischen Linkspartei warf Kemmerich nach seiner Wahl Blumen vor die Füße. Sie spricht über diese viel diskutierte Geste und über die schwierige Regierungsbildung.



Martin Machowecz, Journalist

Der aus Sachsen stammende "Zeit"-Redakteur legt dar, warum so viele politische Beben der letzten Jahre vom Osten ausgingen. Und er ordnet diese Vorgänge bundespolitisch ein.



Marcel Fratzscher, Ökonom

"Wir sind nahe an einer Rezession", sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er spricht über die Gründe der Flaute und über Wege, diese zu überwinden.